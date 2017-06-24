Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча Александрии и Кремня.

Команда Шарана приступила к подготовке к новому сезону. Первым спарринг-партнером Александрии в это межсезонье стал Кремень из Кременчука.

Александрия — Кремень 2:0

Голы: Ситало, 15, Цуриков, 86

Александрия (1-й тайм): Панькив (Леванидов, 30), Бацула, Басов, Шендрик, Чеботаев, Банада, Запорожан, Грицук, Полярус, Щедрый, Ситало

Александрия 2-й тайм): Леванидов (Рудик, 60), Стецков, Гитченко, Бондаренко, Старенький, Огиря, Каленчук (Гранчар, 77), Цуриков, Пономарь, Казак, Каша

Удален: Гитченко, 74 (второе предупреждение)