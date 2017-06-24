Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча Александрии и Кремня.
фк александрия
24 июня 2017, 16:10
Команда Шарана приступила к подготовке к новому сезону. Первым спарринг-партнером Александрии в это межсезонье стал Кремень из Кременчука.
Александрия — Кремень 2:0
Голы: Ситало, 15, Цуриков, 86
Александрия (1-й тайм): Панькив (Леванидов, 30), Бацула, Басов, Шендрик, Чеботаев, Банада, Запорожан, Грицук, Полярус, Щедрый, Ситало
Александрия 2-й тайм): Леванидов (Рудик, 60), Стецков, Гитченко, Бондаренко, Старенький, Огиря, Каленчук (Гранчар, 77), Цуриков, Пономарь, Казак, Каша
Удален: Гитченко, 74 (второе предупреждение)