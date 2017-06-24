Украина

Новичок Карпат Федерико Перейра дал первое интервью в новом статусе.

Накануне Карпаты отрапортовали о подписании защитника Зирки Федерико Перейры.

"Мне нравится менталитет украинцев. Хочу здесь развиваться и прогрессировать, расти как футболист. Уверен, что смогу этого достичь в составе львовской команды. Я полностью заинтересован в новом проекте, который Карпатам предложили исполнительный директор Дарио Друди и главный тренер Серхио Наварро", — цитирует Перейру официальный сайт Карпат.

"На предложение Дарио Друди относительно Карпат я не колеблясь ответил "да". Он ежедневно, ежечасно, много работает, всегда хочет большего. Я верю в Дарио, верю в нового тренера и верю в Карпаты. Во Львов я приехал с улыбкой на лице, ведь был уверен, что здесь я найду все необходимое для себя, как футболиста, который хочет прогрессировать. У Карпат отличная база, современный стадион, они играют в прекрасном городе. Хочу провести во Львове хорошие годы своей карьеры".

"В Звезде я был лидером. Тогда Дарио Друди был тренером кропивницкой команды. Моя первая игра в украинском чемпионате была именно против Карпат, тогда мы победили со счетом 1:0. После этого президент клуба меня спросил, не хотел бы я стать капитаном. Мой ответ был положительным. Это большая ответственность как перед собой, так и перед командой. Я продолжал расти как игрок".

"Что могу сказать болельщикам? Болельщики – важная часть каждой команды. Знаю, что у Карпат немалая армия поклонников, которые всегда и везде поддерживают любимый клуб. Хочу сказать только то, что мы обещаем подойти к новому сезону в лучшей форме и уже в первой игре одержать победу именно для них".

Отметим, что с Карпатами Перейра подписал двухлетний контракт.