Генеральный директор симферопольской Таврии Алексей Кручер рассказал о проблемах с домашним стадионом.
Алексей Кручер, tavriya.com.ua
24 июня 2017, 23:19
Несколько дней назад Таврия получила аттестат для участия во Второй лиге.
"Самый главный момент у Таврии – это замечания аттестационной комиссии к стадиону. Стадион в Бериславе не соответствует требованиям профессионального футбола и поэтому Таврия там играть пока не будет", — сказал Кручер в интервью официальному сайту клуба.
"Большая благодарность мэру Новой Каховки, который дает возможность на время, пока мы устраним все недостатки бериславского стадиона, играть на новокаховском стадионе".
Отметим, что Таврия будет выступать в юго-восточном дивизионе Второй лиги Украины