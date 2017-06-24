Украина

Генеральный директор симферопольской Таврии Алексей Кручер рассказал о проблемах с домашним стадионом.

Несколько дней назад Таврия получила аттестат для участия во Второй лиге.

"Самый главный момент у Таврии – это замечания аттестационной комиссии к стадиону. Стадион в Бериславе не соответствует требованиям профессионального футбола и поэтому Таврия там играть пока не будет", — сказал Кручер в интервью официальному сайту клуба.

"Большая благодарность мэру Новой Каховки, который дает возможность на время, пока мы устраним все недостатки бериславского стадиона, играть на новокаховском стадионе".

Отметим, что Таврия будет выступать в юго-восточном дивизионе Второй лиги Украины