Украина

В рамках товарищеского матча команда Санжара проиграла перволиговому Колосу из Ковалевки.

В матче с Колосом тренерский штаб Олимпика задействовал целый ряд потенциальных новичков.

С первых минут на поле появились литовец Тручинскас, экс-динамовец Лухтанов, сыгравший в центре обороны в паре с Федоривом, фланги полузащиты закрыли Козак и бразилец Гучи, а в центре поля рядом с Хомутовым действовал Иван Сандей.

Олимпик — Колос 0:1

Гол: Нехтий, 38

Олимпик: Махарадзе (Котляров, 30, Важинский, 60), Тручинскас (Шестаков, 46), Лухтанов (Эммерсон, 46), Федорив, Немчанинов, Цымбалюк (Богданов, 65), Гучи (Гринь, 46), Сандей (Поступаленко, 65), Хомутов (Брикнер, 46), Козак (Еременко, 30, Сергийчук, 46), Беленький (Заика, 46, Гошкодеря, 70)

Колос: игрок на просмотре (Яшков, 32, Литвиненко, 59), игрок на просмотре (Багдасаров, 46), Гавриш (Матвеев, 46), Семенко (игрок на просмотре), Шевченко (Клименчук, 46), Задоя (Рябов, 46), Поздеев (игрок на просмотре, 46), игрок на просмотре (Вишняк, 46), игрок на просмотре (Чегурко, 46, Морозко, 66), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46)