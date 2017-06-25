Украина

Делегация Карпат отправилась на двухнедельные сборы в Польшу.

Как информирует официальный сайт Львов, сегодня команда отправилась в польский город Водзислав-Слёнски, где команда будет вести подготовку к новому сезону и проведет 4 спарринга.

Главный тренер Серхио Наварро взял на сборы следующий состав:

Вратари: Роман Мысак, Роман Пидкивка, Евгений Боровик;

Защитники: Иван Лобай, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Евгений Зубейко, Алексей Дитятьев, Федерико Перейра;

Полузащитники: Назар Вербный, Амбросий Чачуа, Дмитрий Клец, Олег Голодюк, Игорь Худобяк, Павел Ксенз, Максим Грисьо, Тарас Завийский;

Нападающие: Виктор Хомченко, Алексей Гуцуляк.

Также отмечается, что с командой в Польшу отправилось несколько потенциальных новичков.