Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в выставочном матче.
twitter.com/EUROCHAMPION
25 июня 2017, 11:45
Как сообщает Footbal Hub, ссылаясь на твиттер зарубежного издания, накануне Андрей Шевченко принял участие в матче звезд Европы против звезд Южной Америки.
Наставник сборной Украины был капитаном европейской сборной и забил единственный гол в этом поединке.
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