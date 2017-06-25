Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в выставочном матче.

Как сообщает Footbal Hub, ссылаясь на твиттер зарубежного издания, накануне Андрей Шевченко принял участие в матче звезд Европы против звезд Южной Америки.

Наставник сборной Украины был капитаном европейской сборной и забил единственный гол в этом поединке.

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