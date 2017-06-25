Украина

Хавбек Андрей Богданов и защитник Ярослав Олейник покинули донецкий Олимпик.

По информации официального сайта Олимпика, команду покинули еще два футболиста. У полузащитника Андрея Богданова и защитника Ярослава Олейника закончились контракты и сторонам не удалось договориться о продлении сотрудничества.

Оба игрока провели в команде лишь прошлый сезон.

Богданов сразу стал одним из лидеров коллектива. По итогам прошедшего чемпионата Богданов попал в символическую сборную УПЛ по версии Football.ua. На счету хавбека 4 гола в 23 матчах (в том числе — хет-трик в ворота Днепра).

26-летний Олейник в чемпионате провел 20 поединков.

Отметим, что ранее Олимпик покинул капитан Дмитрий Гришко.