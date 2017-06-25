Хавбек Андрей Богданов и защитник Ярослав Олейник покинули донецкий Олимпик.
Богданов (слева) и Олейник
25 июня 2017, 14:55
По информации официального сайта Олимпика, команду покинули еще два футболиста. У полузащитника Андрея Богданова и защитника Ярослава Олейника закончились контракты и сторонам не удалось договориться о продлении сотрудничества.
Оба игрока провели в команде лишь прошлый сезон.
Богданов сразу стал одним из лидеров коллектива. По итогам прошедшего чемпионата Богданов попал в символическую сборную УПЛ по версии Football.ua. На счету хавбека 4 гола в 23 матчах (в том числе — хет-трик в ворота Днепра).
26-летний Олейник в чемпионате провел 20 поединков.
Отметим, что ранее Олимпик покинул капитан Дмитрий Гришко.