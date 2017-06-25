Украина

В первом матче после понижения в классе Днепр проиграл лидерам чемпионата области.

Первую рабочую неделю межсезонья футболисты Днепра завершили контрольным матчем против лидера чемпионата днепропетровской области Петриковка.

В первом тайме днепряне выглядели сильнее, и пошли на перерыв минимально побеждая, но после перерыва пропустили дважды (77-я и 80-я минуты) и проиграли матч.

Днепр — Петриковка 1:2

Гол за Днепр: Михайленко, 15

Днепр (1 тайм): Пономаренко, Кулинич, Киричук, Семенов, Ильин, Войтиховский, Назаренко, Костышин, Бандурин, Будняк, Михайленко

Днепр (2 тайм): Варцаба, Скляренко, Нечистенко, Тарадуда, Андрушко, Терехов, Омелян (Пенский, 69), Рыкун (Дорошенко, 69), Джумига, Пенчук, Саблин