Украина

Армянский нападающий Гегам Кадимян в следующем сезоне будет защищать цвета Ворсклы.

Кадимян, в последнее время игравший за Зарю, стал игроком Ворсклы. Об этом сообщает агент игрока Вадим Шаблий.

"24-летний форвард имеет хорошую репутацию в украинском футболе. Ранее он играл в Карпатах и Заре, а теперь полтавская Ворскла решила пригласить в свои ряды неординарного форварда, имеющего опыт международных матчей", — написал Шаблий на своей странице в Instagram.

Ранее ряды полтавчан уже пополнили двое форвардов – Юрий Коломоец, вернувшийся в Полтаву из венгерского МТК и еще один клиент Вадима Шаблия, игравший за Зарю – Владислав Кулач.

За 11 матчей в футболке Зари в чемпионате Украины Кадимян так и не сумел отличиться ни одним голом.