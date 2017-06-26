Динамовцы рейсом из Борисполя до Иннсбрука отправились на двухнедельный тренировочный сбор.
football.ua
26 июня 2017, 10:41
Сегодня киевляне отправились в Австрию, где на протяжении двух недель будут вести подготовку к новому сезону.
На австрийских сборах киевляне сыграют 6 товарищеских поединков.
Список соперников Динамо на сборах:
30.06 (Ваттенс, начало — в 20:00). Ваттенс (Австрия)
01.07 (Штанс, 19:00). Ботошани (Румыния)
04.07 (Швац, 19:00). Габала (Азербайджан)
05.07 (Швац, 20:00). Университатя Крайова (Румыния)
08.07 (Йенбах, 16:00). Утрехт (Голландия)
09.07 (Швац, 19:00). Спарта (Чехия)