Украина

Защитник каменской Стали Милош Стаменкович продолжит свою карьеру в Казахстане.

Как сообщает официальный сайт Иртыша, Стаменкович поставил подпись под контрактом, рассчитанным на один сезон.

В прошлом сезоне Стаменкович выступал за каменскую Сталь. Сербский защитник был основным игроком украинской команды и провел за нее 33 матча в УПЛ.

Ранее Стаменкович выступал за сербские Пролетер, Младеновац, Борчу и армянские Арарат и Ширак.

Отметим, что ранее Сталь покинул главный тренер Леонид Кучук, а также лидеры Юрий Панькив, Максим Каленчук и Кваме Карикари.