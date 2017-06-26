Динамо огласило список футболистов, которые будут готовиться к новому сезону.
АРТЕМ КРАВЕЦ
26 июня 2017, 11:49
Сегодня Динамо отправилось на двухнедельный сбор в Австрию.
Список футболистов, отправившихся на сборы, выглядит следующим образом:
Голкиперы: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Максим Коваль, Артур Рудько
Защитники: Александар Пантич, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар, Богдан Михайличенко
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский
Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук, Артем Беседин, Дмитрий Хлебас
Отметим, что в списке нет двух форвардов команды Артема Кравца и Александра Гладкого. Однако если же Артем залечивает травму, то причины отсутствия Александра непонятны.
Также в Австрию не отправились Юнес Бельханда и Дьемерси Мбокани, у которых завершилась аренды.