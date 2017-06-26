Украина

Динамо огласило список футболистов, которые будут готовиться к новому сезону.

Сегодня Динамо отправилось на двухнедельный сбор в Австрию.

Список футболистов, отправившихся на сборы, выглядит следующим образом:

Голкиперы: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Максим Коваль, Артур Рудько

Защитники: Александар Пантич, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский

Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук, Артем Беседин, Дмитрий Хлебас

Отметим, что в списке нет двух форвардов команды Артема Кравца и Александра Гладкого. Однако если же Артем залечивает травму, то причины отсутствия Александра непонятны.

Также в Австрию не отправились Юнес Бельханда и Дьемерси Мбокани, у которых завершилась аренды.