Украина

Главный тренер Зирки рассказал Football.ua о последних кадровых новостях клуба.

За последние недели в СМИ проходила информация об уходе из клуба, как минимум, семи футболистов. Потерю некоторых из них подтверждали официальный сайт Зирки или же сайты новых клубов этих футболистов. Уход некоторых, как вот Кучеренко и Акименко, так и оставался неподтвержденным. Но в любом случае, очевидно, что команду из Кропивницкого точно покинули лидеры прошлого сезона: капитан Перейра стал игроком Карпат, Бацула, Ситало и Щедрый уехали в Александрию, Лупашко ушел на правах свободного агента… О последствиях, а также нынешней кадровой деятельности Зирки мы и решили поговорить с наставником команды Романом Монаревым.

- Через три недели – старт нового сезона. На сколько процентов сейчас укомплектован состав первой команды, потому что только и слышно: Зирку покидает тот или другой футболист?

- Могу сказать, что сейчас идет обычный процесс подготовки команды к новому сезону. Усердно работаем с игроками на контрактах, просматриваем потенциальных новичков. В общем, комплектуем состав. Если говорить о процентном соотношении, но сейчас укомплектованы мы где-то на 60-65 процентов.

- За время межсезонья клуб, по сообщениям СМИ, покинуло, как минимум, семь футболистов: Перейра, Бацула, Щедрый, Ситало, Акименко, Лупашко, Билоног. Это все потери, или просто не о всех писали в СМИ?

- Кроме названных вами футболистов, уходят также Роман Попов и Александр Кучеренко.

- И того, девять футболистов. Вас, как главного тренера, нынешние кадровые потери расстраивают, или заменить именно этих ушедших игроков в кратчайшие сроки – не проблема для Зирки?

- Это процесс, с которым нам пришлось столкнуться. С некоторыми ребятами мы попрощались сами, потому что им тяжело будет конкурировать за место в составе в новом сезоне. Некоторые ребята нашли более выгодные варианты в финансовом плане для продолжения карьеры. Все случаи разные. Но это, скажем так, тренерская жизнь в Украине. Сейчас мы работаем над комплектацией состава, и уже ближе к сезону будет полная картина по составу, по новичкам. Тогда и можно будет сказать, насколько уход целой группы футболистов стал для нас проблемой.

- Тройка футболистов на правах свободных агентов перешла в Александрию. О чем говорит этот факт: Александрия на данный момент может предложить футболистам более выгодные контракты? Или же Зирке просто не нужны были эти игроки?

- Конечно, у Александрии более интересные финансовые условия для игроков, чем у Зирки. В этом, я думаю, главная причина. Плюс, Александрия играет в Лиге Европы.

- Пока клуб только покидают игроки. Не связано ли это с какими-то финансовыми проблемами? В клубе все стабильно в этом плане, как и раньше?

- Все стабильно и все вовремя. Уход игроков связан с другим комплексом причин, о которых я уже сказал.

- О ком из ушедших игроков жалеете больше всего?

- Это не секрет. Я бы с удовольствием сохранил в команде прежде всего Артема Ситало.

- По информации профильного сайта Transfermarkt (хоть информация там и не всегда корректная), 30 июня 2017 года, как минимум, у 14 футболистов Зирки с учетом уже ушедших заканчивались или заканчиваются контракты с клубом, а, следовательно, все они могут уйти на правах свободных агентов. Это какая-то стратегия клуба – не подписывать длительные соглашения с игроками? или же недоработка менеджмента, что-то еще? Футболисты ведь уходят слишком легко, массово и бесплатно.

- Скажем так, это – уже прошедший этап, перевернутая страница. Сейчас к нам приезжают футболисты на просмотр, и мы во время переговоров подходим к каждому индивидуально в плане длительности контрактов. И, наверное, поправки сделаны будут, по сравнению с прошлым сезоном.

- Насколько активно клуб сейчас работает над усилением состава? Проходила единственная новость о просмотре Насибулина и Овсепяна. Это все или есть еще футболисты на просмотре?

- Могу сказать, что Насибулин не остался в команде и покинул наше расположение. А вообще на сегодняшний день у нас на просмотре семь футболистов, и потенциальные новички будут приезжать еще. Думаю, будет еще где-то десять игроков на просмотре.

- Ставка делается на украинцев, иностранцев, молодежь или более опытных игроков?

- Мы ищем, прежде всего, качественных исполнителей. Есть определенные требования к футболистам на каждой позиции, модельные характеристики, по которым подбираются игроки. Идет поиск, и я могу уверенно сказать, что мы достаточно активно проявляем себя на трансферном рынке. Конечно, учитывая наши возможности, мы не всегда можем договориться с футболистами, которых хотелось бы видеть в Зирке, и в этом – главная сложность. Но мы пытаемся выйти из этой ситуации с качественным усилением по итогу. Посмотрим, что у нас получится ближе к старту сезона.

- Есть ли смысл спрашивать о конкретных позициях, которые вы хотели бы усилить, учитывая, что ушла почти цела команда?

- Агенты и футболисты, с которыми мы ведем переговоры, в курсе проблемных позиций для нас. Где-то усиление необходимо, на некоторых позициях хотелось бы повысить конкуренцию. Да, нас покинуло много футболистов. Соответственно, новичков будет примерно столько же.

- В зависимости от поставленных целей на следующий сезон, соответственным образом и формируется состав и выделяются под это средства. Какие задачи будет решать Зирка в новом сезоне? Может ли идти речь о попадании в первую шестерку, или же стратегия клуба предполагает, например, ставку на доморощенных игроков и воспитание футболистов?

- Воспитание игроков – это наша сопутствующая цель. А задачу попадания в первую шестерку никто не снимал. Соответственно, задачи перед собой будет ставить максимальные.

- 28 июня Зирка отправляется на сбор в Закарпатье. Там есть все условия для качественной подготовки? Нет смысла платить больше и ехать заграницу, как это делает большинство клубов?

- Зирка уже была на сборах в Камелоте, и нас там все устроило по условиям работы: там есть и качественные поля, и хороший тренажерный зал, и восстановительный комплекс. В этом плане нет никаких проблем, поэтому не вижу смысла ехать заграницу.

Анатолий Волков, Football.ua