Украина

Делегация Шахтера вылетела в Германию, где пройдет подготовка команды к следующему сезону.

Сегодня, 26 мая, Горняки взяли курс на Германию, где команда будет готовиться к новому сезону и проведет шесть товарищеских матчей.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека взял в Германию 24 футболиста. Отметим, что в списке присутствуют Давид Хочолава и Иван Петряк, который в минувшем сезоне играли на правах аренды за Черноморец и Зарю соответственно.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;

Защитники: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Исмаили, Давид Хочолава;

Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский; Бернард, Дентиньо, Алан Патрик, Фред, Марлос, Иван Петряк;

Нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Тайсон присоединится к партнерам непосредственно в Германии.

Шахтер будет базироваться в небольшом городке Мариенфельд, расположенном в Северном Рейне — Вестфалия.