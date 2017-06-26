Делегация Шахтера вылетела в Германию, где пройдет подготовка команды к следующему сезону.
Давид Хочолава, фк шахтер
26 июня 2017, 12:28
Сегодня, 26 мая, Горняки взяли курс на Германию, где команда будет готовиться к новому сезону и проведет шесть товарищеских матчей.
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека взял в Германию 24 футболиста. Отметим, что в списке присутствуют Давид Хочолава и Иван Петряк, который в минувшем сезоне играли на правах аренды за Черноморец и Зарю соответственно.
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
Защитники: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Исмаили, Давид Хочолава;
Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский; Бернард, Дентиньо, Алан Патрик, Фред, Марлос, Иван Петряк;
Нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Тайсон присоединится к партнерам непосредственно в Германии.
Шахтер будет базироваться в небольшом городке Мариенфельд, расположенном в Северном Рейне — Вестфалия.