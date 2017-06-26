Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин пролонгировал действующее соглашение с нынешним клубом.
ДМИТРИЙ ГРЕЧИШКИН, FOOTBALL.UA
26 июня 2017, 12:59
Как информирует официальный сайт Зари, клубу удалось убедить Дмитрия Гречишкина продлить контракт с клубом.
При этом детали сделки не разглашаются.
Отметим, что контракт полузащитника с Зарей подходил к концу и было непонятно, продолжит ли Дмитрий карьеру в стане луганской команды.
Гречишкин выступает за Зарю с 2015-го года. Всего он провел за команду Вернидуба 54 матча и забил 3 гола.