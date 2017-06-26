Украина

Сталевары собрались впервые после отпуска.

Как сообщает официальный сайт Стали, сегодня, 26 мая, футболисты и персонал каменской Стали собрались в Буче, а уже с завтрашнего дня команда начнет планомерную подготовку к новому сезону.

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Киевской области, а ближайшие дни команда проведет в формате двухразовых занятий.

Главное событие — руководить командой будет Егише Меликян, который в прошлом сезоне возглавлял молодежный состав клуба.

Напомним, что ранее Сталь покинул Леонид Кучук.