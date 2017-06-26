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Football.ua выделяет самых известных украинских тренеров, которые на данный момент находятся без клуба.

Блохин и Таран без работы уже три года, football.ua

Блохин и Таран без работы уже три года, football.ua

Прошедший сезон оказался не слишком удачным для украинских тренеров. Многие из них отправились на заработки в ближнее зарубежье, но особо не преуспели.

Неудачным оказался сезон и для единственного украинского тренера в топ-чемпионатах: Виктор Скрипник покинул Вердер еще в сентябре прошлого года.

Ну а Сергей Ребров неожиданно для многих нашел себе клуб в Саудовской Аравии, что явно не соответствовало ожиданиям, которые были возложены на тренера.

Предлагаем вспомнить, кто из украинских тренеров сейчас находится без работы.

1. Вадим Евтушенко

Последний клуб: Черкасский Днепр

Ушел в отставку: 08.06.17

Евтушенко всего полгода поруководил черкасским клубом, после чего покинул Днепр. Оценить положительно работу специалиста трудно — команда явно метила на борьбу за призовые места, а завершила сезон на 8 строчке.

Где может оказаться: Вполне вероятно, что Евтушенко получит предложения от клубов первой и второй лиги. Не исключено и возвращение на телевидение, где он регулярно выступал в роли эксперта.

2. Владимир Пятенко

Последний клуб: Крумкачы (Беларусь)

Ушел в отставку: 23.05.17

В свое время Пятенко достаточно неожиданно ворвался в тренерский цех. Работа молодого специалиста с донецким Металлургом приятно удивила руководство, а под его началом дончане выступали в квалификации Лиги Европы.

К сожалению, пока что дела у Пятенко идут не лучшим образом. Возглавив Крумкачы, украинец покинул команду всего через несколько месяцев. Всего две победы в девяти матчах — вот такой результат команды под руководством тренера.

Где может оказаться: Думается, что Пятенко без работы не засидится. Неудача в Беларуси не должна перечеркнуть предыдущих достижений тренера. Наверняка, многие коллективы из Первой лиги и нижней части УПЛ будут рады заключить соглашение с Пятенко.

3. Игорь Рахаев

Последний клуб: Актобе (Казахстан)

Ушел в отставку: 08.05.17

Рахаев неудачно начал тренерскую карьеру, возглавив тонувший Металлист. После работы с харьковским клубом в среде болельщиков сложилось не слишком хорошее мнение об этом специалисте.

Шанс перезапустить карьеру выпал в Казахстане, куда Рахаева пригласил Актобе. К сожалению, этот вызов Рахаев провалил — всего 1 победа в 8 матчах, что для такого статусного по казахским меркам клуба — неудача.

Где может оказаться: Страны Прибалтики, Закавказья и Беларусь — вероятные пути дальнейшей карьеры Рахаева в футболе.

4. Владимир Мазяр

Последний клуб: Верес

Ушел в отставку: 25.04.17

Мазяр является, пожалуй, одним из самых интересных кандидатов среди украинских тренеров. В Стали и в Вересе 39-летний тренер сумел добиться ощутимого прогресса. Уход из ровенского клуба был скорее не по спортивным причинам, ведь тут у команды все было хорошо. Более того, после ухода Мазяра Верес опустился со второго места на третье, после чего оказался в центре скандала вместе с Десной.

Где может оказаться: Слухи об Ингульце были развеяны моментально и категорически. Ожидается, что Мазяр будет кандидатом на пост большинства клубов УПЛ и Первой лиги, если у тех возникнут проблемы с нынешними тренерами.

5. Вячеслав Грозный

Последний клуб: Динамо Тбилиси (Грузия)

Ушел в отставку: 12.02.17

Тбилисское Динамо стало для Грозного юбилейным, десятым клубом в тренерской карьере. 60-летний специалист является одним из главных гастролеров среди украинских наставников и не намерен останавливаться.

Работа в Грузии оказалась кратковременной — 4 матча, 3 победы в чемпионате, вылет из Кубка Грузии.

Где может оказаться: Сам Грозный сразу после ухода из Динамо заявил, что завершать карьеру не собирается. Сложно сказать, куда судьба закинет Грозного на этот раз, поскольку вряд ли интересы тренера ограничиваются лишь работой в Украине.

6. Сергей Ковалец

Последний клуб: Тракай (Литва)

Ушел в отставку: 18.01.17

Ковалец — достаточно сильный тренер по украинским меркам. Подъем ФК Львова, успех с Оболонью, продуктивная работа с молодежной сборной Украины.

В Литве тренер не оплошал и шел со своей командой на втором месте в чемпионате. Причиной ухода стали разногласия руководства по поводу подготовки во время зимней паузы.

Где может оказаться: Наверняка у Ковальца будут предложения и от более именитых команды как из Украины, так и ближнего зарубежья. За последние несколько лет тренер не запомнился явными провалами и неудачами.

7. Юрий Максимов

Последний клуб: Тараз (Казахстан)

Ушел в отставку: 31.12.16

После двухгодичной паузы Максимов взялся за не самый простой вызов, возглавив последнюю команду чемпионата Казахстана — Тараз. Украинский тренер попытался подтянуть нескольких старых знакомых во главе с Александром Алиевым. К сожаению, это оказалась не лучшая идея.

Нельзя сказать, что Максимов плохо отработал в Таразе. Украинский тренер поднял команду с последнего места, и лишь уступил в финальном плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

Где может оказаться: После ухода из Тараза Максимов фигурировал в шорт-листах некоторых клубов УПЛ. Думается, что тренер еще получит свои предложения от клубов элитного дивизиона.

8. Виктор Скрипник

Последний клуб: Вердер (Германия)

Ушел в отставку: 18.09.16

Скрипник был главной надеждой украинских болельщиков. Украинский тренер в элитном чемпионате — это серьезное достижение.

Если первый сезон с бременцами оказался достойным для украинца, то затем дела пошли не так гладко. Уже в сентябре Скрипнику указали на дверь после провального старта. Как ни больно признавать, но это было верным решением — после ухода украинца Вердер заиграл лучше и даже не участвовал в борьбе за выживание.

Где может оказаться: Слухи связывали Скрипника со сборной Беларуси, но сам тренер не был заинтересован в этом сотрудничестве. Не так давно интерес к тренеру проявлял и московский Локомотив.

9. Анатолий Чанцев

Последний клуб: Карпаты

Ушел в отставку: 04.07.16

Чанцев стал одной из жертв тренерской чехарды в Карпатах, проработав там всего 20 дней. Оценить его по львовскому этапу карьеры достаточно сложно, а вот работа с умиравшим Металлургом явно не то, чем следует гордиться.

Где может оказаться: Вряд ли фигура Чанцева будет интересна многим клубам. Одним из вариантов может стать запорожский Металлург, если у клуба урегулируются финансовые дела.

10. Мирон Маркевич

Последний клуб: Днепр

Ушел в отставку: 30.06.16

Мирон Богданович — один из самых уважаемых и сильных тренеров времен независимости. Болельщики Металлиста и Днепра с теплотой вспоминают его работу, болельщики Динамо с горестью констатируют, что он так и не возглавил киевский клуб. Ну а все вместе, украинские болельщики сожалеют, что Маркевич так мало поработал со сборной — кто знает, каков был бы результат...

Где может оказаться: В послужном списке Маркевича уже достаточно достижений, чтобы не браться за новый вызов. Ну а сам тренер сказал, что при определенных условиях готов взяться за работу.

11. Михаил Фоменко

Последний клуб: сборная Украины

Ушел в отставку: 12.07.16

Работу Михаила Фоменко во главе сборной можно оценивать по-разному. Кто-то вспоминает победы над Черногорией и Польшей, кто-то жалуется на отсутствие зрелищности и позор на Евро-2016. Факт остается фактом: Фоменко все же внес большой вклад в сборную.

Где может оказаться: Вряд ли в 71 год Фоменко еще планирует дальнейшую работу тренера. Похоже, что работа со сборной стала для тренера лебединой песней.

12. Олег Протасов

Последний клуб: Астра (Румыния)

Ушел в отставку: 02.03.15

К 53 годам Протасов знатно поколесил по разным странам и работал главным тренером уже в 10 разных клубах. Правда, после работы с Астрой Протасов уже два года не брался за тренерскую деятельность.

Сейчас специалист работает в ФФУ техническим директором. Означает ли это окончательный отход от тренерских дел?

Где может оказаться: Сам Протасов сказал: работа в ФФУ не значит, что с тренерством покончено. Может в ближайшее время мы Протасова на тренерском мостике и не увидим, но в будущем — вполне.

13. Олег Таран

Последний клуб: Металлург Запорожье

Ушел в отставку: 07.11.14

Тарана очень уважают в Запорожье и Кривом Роге. Тренер показал себя отличным кризисным менеджером, вытаскивая Кривбасс и Металлург из сложных ситуаций.

Тем удивительнее, что такой специалист уже больше двух лет сидит без работы. Более того, Таран практически пропал с радаров украинского футбола после ухода из Металлурга.

Где может оказаться: Сложно поверить, что за это время у Тарана не было никаких предложений на руках. Возможно, что самому специалисту не интересна тренерская деятельность.

14. Олег Блохин

Последний клуб: Динамо Киев

Ушел в отставку: 16.04.14

Работу в Динамо Блохин может вспоминать как страшный сон. Помимо неудач в спортивном плане, тренер умудрялся попадать в различные курьезные ситуации с завидной регулярностью.

Нет никакого смысла освежать в памяти итоги работы в Динамо, поскольку украинские болельщики хорошо помнят, что из этого вышло. Да и самого Блохина работа в Динамо очень подкосила.

Где может оказаться: После Динамо тренер пытался трудоустроиться в Саудовской Аравии, но что-то пошло не так. Судя по всему, вряд ли мы еще раз увидим Блохина в качестве тренера.

15. Анатолий Демьяненко

Последний клуб: Волынь

Ушел в отставку: 25.04.13

Еще один достаточно известный специалист, который неожиданно перестал тренировать. Конечно, этап работы в Динамо является не самым удачным в карьере Демьяненко, а успехи в Азии вряд ли о многом скажут. С другой стороны, оглушительных провалов тоже ведь не было.

Где может оказаться: Странно, но даже сам тренер выразил готовность работать и в Украине, и за рубежом. Или финансовые запросы оказались большими, или какие-то другие причины оставляют Демьяненко вне тренерства уже четыре года.

Сергей Петров, Football.ua