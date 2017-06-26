Украина

Донецкая команда приступает к подготовке к новому сезону.

Как информирует официальный сайт донецкого клуба, Олимпик завершил стартовый этап подготовки, который проходил в Киеве, и отправился в Харьков.

Именно в Харькове пройдет основная подготовка команды в летнее межсезонье. Дончане будут работать в режиме двухразовых тренировок до 8 июля.

В рамках этого сбора команда Санжара проведет как минимум три спарринга. Соперники — Нефтяник, Мариуполь и Гелиос.

Тренерский штаб Олимпика взял на сборы 25 футболистов. Отмечается, что несколько игроков находятся в команде на просмотре.