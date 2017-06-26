Украина

Предлагаем проверить, хорошо ли вы помните те счастливые мгновения для всего украинского футбола.

Долгих восемь лет прошло с момента триумфа не только донецкого Шахтера в Кубке УЕФА, но и всего украинского футбола в Европе.

Горняки вписали свое имя в историю, выиграв в последнем розыгрыш Кубка УЕФА в истории, Динамо впервые за длительный период времени добралось до стадии полуфинала еврокубка, а Металлист поразил всю Европу, выходя победителем из матчей, где все ставили на их соперников.

Предлагаем вспомнить тот прекрасный сезон, а заодно и проверить свою память на детали того розыгрыша КУЕФА.