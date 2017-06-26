Украина

Хавбек Антон Поступаленко на правах свободного агента покидает Олимпик.

По информации официального сайта Олимпика, контракт полузащитника с клубом подошел к концу, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

За Олимпик Поступаленко выступал с августа 2015 года. За время проведенное в команде он сыграл в 38 матчах чемпионата Украины (восемь голов) и два матча и один гол – в Кубке Украины.

В минувшем сезоне Поступаленко стал лучшим бомбардиром команды, отметившись семью мячами и став одним из кузнецов завоевания донецкой командой путевки в Лигу Европы.

Напомним, что ранее с Олимпиком не стали продлевать контракты защитники Ярослав Олейник и Дмитрий Гришко, полузащитник Андрей Богданов и нападающий Иван Матяж.