Украина

Арман Оганесян стал игроком кропивницкой Зирки.

Зирка пополнилась первым новичком в летнее межсезонье. Контракт с клубом подписал армянский защитник Арман Оганесян.

Футболист является воспитанником футбольного клуба Пюник. В 2011 году дебютировал в составе первой команды Пюника.

В 2014 году перешел в стан нынешних чемпионов Армении — Алашкерт, а с 2015 года 23-летний игрок выступал за Ширак.

В его активе 11 матчей за молодежные и юношеские сборные Армении. В Зирке игрок будет выступать под 19-м номером.