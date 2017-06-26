Украина

Нападающий Лукас Перес все ближе к переходу в Фенербахче.

Ранее сообщалось, что не имеющий постоянной практики в лондонском клубе экс-игрок Карпат интересен турецким Фенербахче и Галатасараю.

По информации портала Turkish-Football, Канарейки рассматривают Переса, как замену другому экс-игроку Канониров Робину ван Перси.

Источник сообщает, что руководство Фенербахче предложило коллегам из Арсенала вариант с годичной арендой испанца с обязательным правом выкупа.

Перес присоединился к Арсеналу из Депортиво за 17 миллионов фунтов стерлингов прошлым летом, но сумел забить всего один гол в 11 матчах АПЛ в этом сезоне, проведя на поле в общей сложности 265 минут.

Что касается ван Перси, у 33-летнего футболиста осталось 12 месяцев по нынешнему контракту. и Фенербахче будет рассматривать предложения о его трансфере. Ван Перси забил 40 голов в 87 играх для Фенербахче с момента прихода в клуб.