Украина

Рух Винники теперь имеет черно-желтые цвета.

В прошлом сезоне Рух выступал во Второй Лиге и сумел занять второе место, позволяющее повыситься в классе.

Перед дебютом в Первой Лиге, клуб из Львовской области провел ребрендинг, изменив не только логотип, но и полностью клубные цвета, сообщает официальный сайт клуба.

Новые цвета клуба взято из двух украинских флагов — желтый с сине-желтого национального, а черный с красно-черного, как флага освободительной борьбы украинского народа.

Коронованный лев на эмблеме — символ славного королевского города Льва, ведь Винники является неотъемлемой частью Львова.

Отметим, что прошлая эмблема Руха выглядела вот так: