Украина

Зирка открыла сезон 2017/2018 контрольной игрой со сборной Кировоградской области.

Для Зирки матч стал первым в новом сезоне, а для сборной Кировоградской области подготовкой к финальному турниру Кубка Регионов, который 1 июля стартует в Турции.

Зирка — Сборная Кировоградской области 3:1.

Голы за Зирку: Драченко, 45, Эсеола, 70 (с пенальти), Чичиков, 83

Зирка: Паст (Льопка, 46), Ковалев (Зозуля, 46), Игрок на просмотре (Маткобожик, 46), Фатеев (Куцев, 46), Полегенько (Игрок на просмотре, 46), Оганесян (Игрок на просмотре, 46), Драченко (Игрок на просмотре, 46), Игрок на просмотре (Дрышлюк, 46), Загальский (Прядун, 46), Игрок на просмотре (Эсеола, 46), Игрок на просмотре (Жуков, 31; Чичиков, 56).