Украина

Экс-полузащитник луганской Зари Джаба Липартия может продолжить карьеру в чемпионате России.

Официальный сайт махачкалинского Анжи сообщает, что грузинский полузащитник Джаба Липартия находится в дагестанском клубе на просмотре.

Выйдя на второй тайм товарищеского поединка против румынской Астры, Липартия отличился джентельменским поступком. Заработав достаточно спорный пенальти, он намеренно пробил его мимо ворот, дабы улеглись страсти, которые тут же закипели на газоне – румыны были готовы покинуть поле в знак протеста.

Напомним, что до конца прошлого сезона 29-летний Джаба выступал в составе луганской Зари, однако по окончании чемпионата покинул клуб, в котором отыграл без малого 6 лет.