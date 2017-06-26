Киевское Динамо объяснило отсутствие Артема Кравца среди игроков, которые отправились на сбор в Австрию.
Артем Кравец, fcdynamo.kiev.ua
26 июня 2017, 23:23
Киевское Динамо пролило свет на характер повреждения Артема Кравца и рассказало о приблизительных сроках его восстановления.
"У Артема проблема с голеностопом. Он вернулся с травмой после аренды в Испании, лечился, затем уехал в отпуск", — сказал старший врач первой команды Динамо.
"После отпуска Кравец начал работать в общей группе, но на одной из тренировок немного потянул голеностоп. Поэтому он остался в Киеве, где будет лечиться до 1-го числа, а затем отправится в Сербию на реабилитацию в клинику Андре Милутиновича".
"Это будет чисто физическая реабилитация, она продлится две недели".