Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился планами на учебно-тренировочные сборы.

По словам Хацкевича, первая часть сбора будет посвящена силовой работе, тогда как во второй половине будет уделяться больше внимания тактике.

"До 30-го числа, то есть до первой контрольной игры, мы будем готовиться в режиме двух тренировок в день. У нас запланирована как аэробная работа, так и силовая, мы должны до конца выполнить эту программу. Но в основном, конечно, мы уже больше сосредоточимся на работе над тактикой, над командными действиями. Как вы знаете, у нас запланировано шесть контрольных игр, так что вторая часть сбора будет направлена уже больше на тактику", — рассказал Хацкевич.

"Те же Андрей Ярмоленко и Коля Морозюк только вчера присоединились к группе и проделали первую работу. Поэтому, когда у основной группы будут игровые серии и тактика, им еще нужно будет проделать силовую и беговую работу, которую остальные ребята уже проделали. Так что к их нагрузке мы также будем подходить дифференцировано".

"Поле в прекрасном состоянии. Гостиница также высокого уровня, есть хороший спа-комплекс, необходимый футболистам для восстановления. Созданы все условия для качественной подготовки к новому сезону".

Также тренер Динамо рассказал о том, почему Артем Кравец не отправился на сборы с командой.

"Мы посоветовались с докторами и решили, что Артем пока остается в Киеве, а второго числа полетит на реабилитацию в Сербию, там он также будет работать в двухразовом режиме, закачивать голеностоп, а 10-го числа вернется в Киев", — объяснил Хацкевич.

"К нашему тренерскому штабу присоединился Ромео Вендлер. Последних четыре года Ромео работал в клубной системе Хоффенхайма, отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы, уже когда мы вернемся со сборов, будет направлен на клубную академию. В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за то направление, которое мы выбрали", — представил тренер Динамо нового специалиста в штабе.



Напомним, что Динамо отправилось на тренировочный сбор в Австрию.