Украина

Хорватский специалист Ромео Вендлер присоединился к тренерскому штабу Динамо.

После назначения Александра Хацкевича главным тренером киевского Динамо, было объявлено, что в его тренерский штаб войдут Олег Лужный и Максим Шацких, а также тренер вратарей Михаил Михайлов.

Теперь, ан австрийском предсезонном сборе, к команде присоединился еще один специалист — Ромео Вендлер.

Хорватский тренер последние четыре сезона работал в немецких Хоффенхайме и Бохуме. На протяжении сбора Вендлер ознакомится с тренировочным процессом.

По словам Хацкевича, в прошлых командах хорват отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы в Динамо будет направлен на клубную академию.