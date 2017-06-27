Хорватский специалист Ромео Вендлер присоединился к тренерскому штабу Динамо.
Ромео Вендлер (справа) в бытность тренером в Хоффенхайме, 1899 Hoffenheim
27 июня 2017, 10:59
После назначения Александра Хацкевича главным тренером киевского Динамо, было объявлено, что в его тренерский штаб войдут Олег Лужный и Максим Шацких, а также тренер вратарей Михаил Михайлов.
Теперь, ан австрийском предсезонном сборе, к команде присоединился еще один специалист — Ромео Вендлер.
Хорватский тренер последние четыре сезона работал в немецких Хоффенхайме и Бохуме. На протяжении сбора Вендлер ознакомится с тренировочным процессом.
По словам Хацкевича, в прошлых командах хорват отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке. Но основной акцент его работы в Динамо будет направлен на клубную академию.