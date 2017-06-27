Украина

Полузащитник Тайсон вернулся в расположение Шахтера.

Накануне чемпионы Украины отправились на тренировочный сбор в Германию, куда полетели 34 футболиста.

Среди них не оказалось бразильского легионера Тайсона. Однако уже на следующий день хавбек присоединился к команде и начал участвовать в тренировочном процессе.

Кроме того, официальный сайт Шахтера сообщает, что тренировки в общей группе начал и капитан Дарио Срна, который пропустил дебютное занятие.

Напомним, что Тайсон и Срна попали в символическую сборную сезона УПЛ по версии Football.ua.