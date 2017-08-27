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Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Вересом и Шахтером

17:00, Львов, Арена Львов. Арбитр — Виталий Романов. Прямая трансляция на телеканале 24 канал.

Во Львове померяются силами новичок элитного дивизиона и действующий чемпион страны.

С первых своих матчей в классе сильнейших ровнечнане зарекомендовали себя, как крепкий коллектив, готовый не просто бороться за выживание, а и имеющий на сезон определенные задачи. Подтверждением тому является текущая пятая позиция Вереса в турнирной таблице. Горнякам, в свою очередь, на старте пришлось лишь однажды испытать горечь потери зачетных баллов, причем произошло это в харьковском поединке с традиционным конкурентом в борьбе за золото.

В кадровом плане команда Юрия Вирта (к слову, бывшего голкипера Шахтера) продолжает существенно усиливаться. Пополнение в виде универсалов Василия Кобина и Валерия Федорчука выглядит весьма прилично, однако травма форварда Сергея Гриня несколько прибавила головной боли тренерскому штабу ровненчан.

Паулу Фонсека, в свою очередь, нечасто идет на кадровые эксперименты, предпочитая стабильную основную обойму с редкими вкраплениями ближайших резервистов. Кроме матча с Динамо такая политика португальского наставника себя полностью оправдывает, и лишь форс-мажорные обстоятельства в виде травм и дисквалификаций ведущих игроков могут побудить Фонсеку вносить коррективы в состав.

Интересно, что Арена Львов, ставшая временным пристанищем Вереса в нынешнем сезоне, еще год назад была домашней для… горняков, что также прибавит пикантности очному противостоянию представителей запада и востока страны. А для таких игроков, как Василий Кобин, матч против бывших одноклубников наверняка будет сверхпринциапиальным. Впрочем, игроки Шахтера наверняка также будут иметь максимальный настрой, ведь задачи отстоять чемпионство для них никто не отменял.

Ориентировочные составы:

Верес: Бандура — Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин — Карасюк, Федорчук, Кобин, Волошинович — Степанюк, Сергийчук

Шахтер: Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра