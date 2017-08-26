Украина

Главный тренер каменской Стали Егише Меликян рассказал о впечатлениях от матча своей команды против Зирки.

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу Сталь в домашнем поединке, который проходил на Оболонь-Арене в Киеве, минимально проиграла Зирке.

"Сегодня получилась интересная, хорошая игра, сложный для нас матч. Проиграли потому, что не получалась фаза перехода из обороны в атаку, не было последнего паса, когда эпизод можно решить за счет индивидуального мастерства. Здесь действовали неорганизованно, позволили сопернику развивать быстрые контратаки.

Зирка использовала свой шанс, а потом выстроила плотную, компактную, низкую оборону. Она усложнила нам задачу, а мы сегодня хотели выиграть.

Да, не все у нас вышло, не реализовали свои моменты. Однако не могу только критиковать команду, ведь многое получалось. Например, удался коллективный прессинг. Поздравляю соперника с победой, а мы продолжим работать", — прокомментировал поединок главный тренер Стали.