Представляем вашему вниманию видеообзор матча Олимпик — Карпаты (0:0).
Поединок двух команд завершился сухой ничьей (0:0).
Олимпик - Карпаты 0:0
Олимпик: Махарадзе — Антон Кравченко, Еммерсон, Шабанов, Шестаков — Богданов, Цымбалюк — Сондей (Мигунов, 63), Поступаленко (Хомутов, 76), Моха — Биленький (Михалев, 66)
Карпаты: Пидкивка — Федецкий, Лобай, Кортеджано, Лебеденко — Тиссоне (Аркес, 51)— Мирошниченко, Ди Франко, Голодюк (Клец, 68), Чачуа (Гучуляк, 82) — Худобяк
Предупреждения: Кравченко — Лебеденко