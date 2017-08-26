Поединок двух команд завершился сухой ничьей (0:0). 

Олимпик - Карпаты 0:0

Олимпик: Махарадзе — Антон Кравченко, Еммерсон, Шабанов, Шестаков — Богданов, Цымбалюк — Сондей (Мигунов, 63), Поступаленко (Хомутов, 76), Моха — Биленький (Михалев, 66)

Карпаты: Пидкивка — Федецкий, Лобай, Кортеджано, Лебеденко — Тиссоне (Аркес, 51)— Мирошниченко, Ди Франко, Голодюк (Клец, 68), Чачуа (Гучуляк, 82) — Худобяк

Предупреждения: Кравченко — Лебеденко