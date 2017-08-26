Украина

Главный тренер Карпат Серхио Наварро считает, что его команда заслуживала победу в выездном матче против Олимпика (0:0).

В матче седьмого тура украинской Премьер-лиги Олимпик и Карпаты голов не забили.

"Хорошая игра, наша команда заслуживала победу. Во втором тайме мы полностью держали ситуацию под контролем. Футболисты действовало сыграннее, имели хорошие моменты. Фактически, соперник не имел явных возможностей забить гол", — сказал главный тренер Карпат Серхио Наварро.

"В футболе случаются такие моменты, когда не хватает точности. Мы будем над этим в дальнейшем работать".

"Сейчас мы еще не видим ту команду, которую хотим создать. Но ребята во многом прибавляют. Нам есть над чем работать и, надеемся, что скоро достигнем поставленных целей. Сегодня встретились с довольно серьезной командой-соперником, которая показала высокий уровень в прошлом сезоне".

После семи туров Карпаты набрали шесть очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице.