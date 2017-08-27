Украина

Полузащитник Карпат Франциско Ди Франко дал свой комментарий после матча с Олимпиком (0:0).

Накануне Карпаты в Киеве сыграли вничью с Олимпиком — 0:0.

"Эмоции забрали результат. Мы приехали побеждать, но, к сожалению, не смогли достичь поставленной цели. В общем, команда сыграла неплохо", — цитирует Ди Франко официальный сайт Карпат.

"Мы владели преимуществом на поле и имели несколько отличных моментов открыть счет в матче. Повторюсь, расстроен, ведь команда возвращается во Львов только с одним очком".

"С каждым матчем я свободнее чувствую себя на футбольном поле. Не побоялся пробить, ведь мы должны пользоваться каждым созданным моментом. Нам нужно как можно больше пробивать по воротам, тогда получим больше возможностей, чтобы победить".

"Нам не хватает последнего паса, чтобы забить гол. Нужно думать только о позитиве. Мы в Карпатах для того, чтобы работать и совершенствоваться. Надеемся, игра скоро придет и команда будет получать только хорошие результаты".

В следующем туре "львы" сразятся с Вересом.