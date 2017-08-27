Один из лидеров Олимпика Моха может покинуть нынешний клуб.
МОХА, ФК ОЛИМПИК
27 августа 2017, 11:08
Об интересе к Мохе в интервью телеканалу Футбол 1 поведал генеральный директор Олимпика Алексей Антонов. По информации функционера, игроком интересуется один украинский клуб и два зарубежных.
"Были предложения от двух зарубежных клубов и одно — от украинского. Пока президент ведет переговоры. Мы еще у Мохи должны спросить — хочет он играть в Украине или за рубежом", — сказал Антонов.
Источник отмечает, что украинским клубом являются львовские Карпаты. "Львы" предлагаются за марокканца 500 тысяч долларов.
При этом более выгодные условия самому футболисту предлагают зарубежные клубы.