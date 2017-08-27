Украина

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал отказ Динамо ехать на матч против одноименной команды.

Динамо не приехало на матч 7-го тура в Мариуполь.

"Меня в этой ситуации интересует позиция самих футболистов Динамо. Там играет очень много сборников, которые на камеру показывают патриотическую позицию", — сказал Санин.

"Интересно услышать их мнение, понять. Ребята, если вы выходите в вышиванках, то какое отношение у вас к этой ситуации, когда клуб отказывается ехать в украинский город Мариуполь на матч УПЛ?"

"Мне вот это интересно услышать, но пока клуб молчит. Возможно, установка пришла от руководства, я не могу это комментировать", — добавил функционер.

С большой долей вероятности Динамо за такую выходку будет засчитано техническое поражение.