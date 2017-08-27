Украина

Мариуполь вернет фанатам средства, потраченные на покупку билета матча против Динамо, который не состоится.

Сегодня, 27 августа, Мариуполь должен был принимать Динамо в рамках 7-го тура УПЛ, однако столичный клуб бойкотировал игру, аргументируя это тем, что этот город находится в 20 километрах от зоны боевых действий.

Мариуполь выступил с заявлением, в котором пообещал вернуться всем желающим деньги за билеты на этот матч.

Отметим, что вместо матча с Динамо Мариуполь проведет спарринг против сборной ветеранов украинского футбола.

"Для тех жителей нашего города, которые купили билет на матч Мариуполь — Динамо и не захотят посмотреть игру легенд украинского футбола, наш клуб в рамках своей социальной ответственности предлагает обратиться в кассы стадиона и сдать билеты: мы вернем вам деньги с нашими глубокими извинениями", — сказал вице-президент Мариуполя Андрей Санин.

Добавим, что Динамо просит перенести матч в Мариуполе на другую дату.