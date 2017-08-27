Украина

Полузащитник Вереса Валерий Федорчук прокомментировал поединок против донецкого Шахтера.

Точный удар Дентиньо на 88-й минуте позволил "горнякам" триумфовать над подопечными Юрия Вирта (2:1).

"Нам не хватило совсем немного. На 87-й минуте нужно было получше выбить мяч. Мы сделаем выводы из этой игры. Надо терпеть все 95 минут, должна быть концентрация", — заявил Федорчук в комментарии телеканалу 24.

"Шахтер — это Шахтер. Мы знали, что нужно играть компактно. Считаю, мы хорошо сыграли, но не выдержали. Мы дебютанты Премьер-лиги, и мы еще получаем по шапке".

"Я уже раньше забивал Шахтеру. Гол стал очень важен, он был забит в самом начале встречи".

В пятницу, 8-го сентября, в 8-м туре Верес сыграет с Карпатами.