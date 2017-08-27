Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился своим мнением относительно матча Верес — Шахтер (1:2).

- Прежде всего посвящаю эту победу болельщикам в Донецке. Сегодня День города, и я знаю, что там очень многие поддерживают нас. А особенно хочу посвятить этот результат шахтерам, ведь сегодня также их праздник. Наша победа – для вас! Теперь о поединке. Можно сказать, мы начали его, уступая в счете. Пропустили в моменте, которого никто не ожидал. После этого мы создавали шансы, но забить до перерыва не получалось. Уже во втором тайме изменили некоторые детали. Команда показала характер, сражаясь до самого конца, потому победа полностью заслуженна. При этом отмечу, что мы встретились с очень сильным соперником. Верес прекрасно оборонялся и выходил в контратаки. Однако Шахтер был лучше.



– Сложилось впечатление, что после удачного старта сезона в поединках за Суперкубок и с Ворсклой ваша команда начала пробуксовывать и постоянно испытывает трудности. По плану Шахтер еще должен прогрессировать до Лиги чемпионов?

– Я вовсе не соглашусь с тем, что вы сказали. Да, после игры с Динамо было два матча, которые не так уж хорошо нам дались. Но дальше были неплохие поединки в Александрии и с Олимпиком в Харькове. Мы показывали себя на достойном уровне и добывали победы. Подобные встречи достаточно сложны, поскольку соперник обычно закрывается в обороне, а найти свободное пространство в такой ситуации крайне тяжело. Тем не менее Шахтер всегда действует у штрафной противника. Хотя нам есть куда расти и в чем прибавлять. Все прекрасно понимают, что поединки Лиги чемпионов совсем не похожи на чемпионат Украины. Надеюсь и верю, что к старту группового этапа мы будем готовы и предстанем в своей наилучшей форме.



– Чем вы были недовольны больше: грубостью соперника или бригадой арбитров?

– Нет, я не был неудовлетворен судейством. Сохранял спокойствие до того момента, пока не удалили моего помощника. Именно с той секунды я уже не был таким спокойным. Почему? Потому что мы хорошо понимаем: арбитры получают указание контролировать наш тренерский штаб. То есть у них есть указание, ущемляющее Шахтер. Это видно очень явно. Мы прекрасно знаем, что они получают телефонные звонки по этому поводу. Скажу еще раз: произошедшее сегодня – неприемлемо. Вы можете посмотреть, как это было два матча назад… Я чувствую, что преследование нашего тренерского штаба со стороны судей действительно есть. И это еще не говоря о пенальти, который должен был быть назначен. Речь сейчас только о конкретной ситуации.



– Как вы считаете, откуда поступают эти указания?

– Я не буду больше говорить об этом. Не стану открывать вам все, что знаю.



– Ожидали ли вы такого матча в исполнении Вереса, который преимущественно играет вничью, а здесь повел в счете уже на первых минутах?

– Да, соперник удивил. Об этой команде я могу отозваться только хорошо. Верес действительно доставил нам сложности. Ровенчане организованно оборонялись, были агрессивны и опасны при переходе в атаку. Согласен, у этого коллектива есть качество. Мы это знали заранее, что лишь подтвердилось на поле.



– Прокомментируйте замену в перерыве.

– Немного ускорили нашу игру впереди. У Тайсона есть соответствующие качества. Ни в коем случае не говорю, что недоволен действиями Коваленко. Просто мы решили привнести в матч немного другие характеристики.

Следующим соперником Шахтера станет Заря, а матч пройдет 9 сентября.