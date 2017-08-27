Победу полтавскому коллективу принес гол Ребенка на 28-й минуте игры. 

Александрия — Ворскла 0:1
Гол: Ребенок, 28

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Банада, Бацула (Чорний, 67) — Каленчук, Грицук, Цуриков, Полярус — Кулиш (Пономарь, 52) — Ситало (Запорожан, 46)

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Даллку, Чижов (Ткачук, 51), Сапай — Чеснаков, Кравченко (Одарюк, 74) — Кадимян, Шарпар, Ребенок — Коломоец (Загорулько, 90+2)

Предупреждения: Каленчук — Даллку, Шарпар, Ткаченко