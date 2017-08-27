Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Черноморца Александр Грановский прокомментировал разгромное поражение от луганской Зари (5:0).

– Прежде всего, хочу обратиться ко всем нашим болельщикам. Прошу ни в чем не винить ребят. Все, что сегодня произошло – моя ошибка. Сложилась такая ситуация, что к этой игре готовил команду я. Больше команду было готовить некому. Плюс, психологическое состояние ребят.

До сих пор не верю, что здесь нет Александра Бабича. На этом месте должен был сидеть он. Считаю, что самая главная ошибка в том, что не дали нам доработать до конца первого круга. Уверен в том, что результат был бы. Футбольный клуб – не квартира, откуда можно уйти и закрыть дверь, а все останется.

Ушла большая группа ребят. И те люди, которые были вместе с нами, строили команду, до сих пор не могут поверить в то, что случилось. И настроить их было нереально. Сейчас есть две недели. Думаю, найдут нового тренера, который, возможно, встряхнет команду.

- Какова дальнейшая судьба Политыло, Бобко и Антонова?

– Я бы мог бы сказать, что этот вопрос оставлю без комментариев, но отвечу. Этим людям был дан шанс вернуться в футбол. И там где сейчас Сан Саныч, там и они. За шесть туров эти игроки не помогли нам ничем.

- На нынешнее турнирное положение не влияет финансовое обеспечение?

– Нет. В этом плане все нормально.

Следующим матч одесский Черноморец проведет 9 сентября против Зирки на выезде.