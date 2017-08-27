Украина

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с выездным матчем в Мариуполе.

Динамо не явилось в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ против Мариуполя. Игра должна была состояться сегодня, 27 августа.

"Истерика? Команда не вышла на поле — ей засчитают техническое поражение. Хорошо. Но они же знают, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей Федерации футбола, выполняющей что-то под заказ", — заявил Игорь Суркис в программе ПроФутбол.

"Есть варианты. Первый — перенести матч в Киев. Второй — 2-го декабря сыграть в Мариуполе, если прекратятся боевые действия. И если Мариуполь выйдет в "шестерку"- все четыре матча сыграть на нейтральном поле".

"Отмечу, что когда-то ко мне обратился Мариуполь, который не мог играть дома, каманда сказала, что не может приехать, потому что нет денег. Я предоставил им и самолет, и гостиницу, и стадион".

"Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для всех. Всякое может случиться".