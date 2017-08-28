Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков седьмого тура чемпионата Украины.

Александр Ткаченко (Ворскла)

Голкипер полтавчан выдал просто великолепный поединок в Александрии, где хозяева частенько нагружали его работой по основному профилю. С ней Ткаченко справлялся на все сто. Особенно показательным получился эпизод, случившийся уже в компенсированное время, когда с близкого расстояния по воротам гостей пробивал Цуриков, и голкиперу пришлось проявлять свою блестящую реакцию. В остальных моментах действовал как настоящая скала: надежно, хладнокровно и уверенно. Так что теперь с возвращением в строй Шуста конкуренция за пост номер один в воротах Ворсклы усилится многократно.

Дарио Срна (Шахтер)

Без этого игрока не обходится практически ни одна атака горняков правым флангом. Лидер до мозга костей на поле и за его пределами в нашем чемпионате традиционно более полезен в атакующих действиях, нежели при обороне собственных ворот. Так получилось и в игре с Вересом. Кроме своих многочисленных обостряющих передач и навесов справа, Дарио умудрялся не давать оппонентам разбегаться на своем фланге. При ничейном счете вел своих партнеров вперед, и делал это как всегда эмоционально.

Иван Лобай (Карпаты)

Ситуация, когда команда в выездном матче (пусть и формально) не пропускает — для центрального защитника представляется едва ли не идеальной. Иван, кроме своих непосредственных обязанностей по несению караула у карпатских рубежей, несколько раз неплохо подключался к атакам. В ряде моментов успешно страховал партнеров по обороне, был эффективен в выборе позиции, да и в других эпизодах сомнений в своей профпригодности не оставил.

Тарас Качараба (Звезда)

Несомненно, молодой центрбек кропивницкого клуба встречу со Сталью может занести себе в актив. И не только себе. Именно надежная и не по годам зрелая игра уроженца Закарпатья помогла Звезде одержать выездную викторию в непростом матче с каменчанами. Качараба уверенно действовал как внизу, так и на втором этаже, в нескольких ситуациях проявив свои лучшие качества. Был настоящим оплотом обороны своей команды, что для 22-летнего игрока, безусловно, огромный успех.

Артем Шабанов (Олимпик)

Универсальный защитник на сей раз действовал на левом фланге и сыграл блестяще. Грамотный выбор позиции, уверенные действия при переходе из обороны в атаку и самоотверженная игра при защите своих ворот — вот те немногие эпитеты, которыми следует наградить белокурого футболиста. После ухода из Олимпика Немчанинова Артем безболезненно заменил Дмитрия, и теперь Роману Санжару предстоит испытать приятную головную боль при формировании состава на следующие поединки, ведь Шабанов способен сыграть фактически на любой оборонительной позиции.

Валерий Федорчук (Верес)

Этот опорный хавбек забивает редко, да метко, причем, как правило, грандам украинского футбола. На сей раз Валерий отличился в ворота Шахтера в дебюте домашней встречи, однако этот гол не позволил Вересу добавить себе в копилку хотя бы один зачетный балл. Впрочем, если в этом и была какая-то вина Федорчука, то она минимальна. Опытный полузащитник цементировал центральную зону ровненчан и был одним из вдохновителей атак команды Юрия Вирта. При этом традиционно был неуступчив в борьбе с оппонентами по центральному плацдарму и старался добавить конструктива в действия средней линии Вереса.

Дмитрий Кравченко (Ворскла)

Серый кардинал непростой победы команды Василия Сачко в Александрии. В центре поля 22-летний хавбек не уступал более опытным соперникам в лице Каленчука и Запорожана, и даже имел шанс вписать свою фамилию на табло КСК Ника, однако Дмитрию немного не повезло в завершающей стадии. В остальном опорник полтавчан был надежен, участвовал в большинстве атак своей команды, сделал ряд обостряющих передач на партнеров.

Артем Гордиенко (Заря)

Помимо эффектного гола в ворота одесситов был одним из лучших на поле. В центре поля выиграл едва ли не всю борьбу, успев при этом эффективно сработать на атаку. Был одним из главных звеньев комбинационной игры луганчан, в итоге буквально деклассировавших Черноморец. Видимо, роль такого себе атакующего опорника подходит Артему больше всего.

Марлос (Шахтер)

Один из лучших игроков чемпионата и на этот раз наглядно подтвердил свой высокий класс. Защитники Вереса далеко не всегда успевали за быстрым и техничным бразильцем, что и привело к голу Марлоса в начале второго тайма. Хавбек горняков ударом издали с помощью небольшого рикошета от Борзенко забил важнейший для своего клуба мяч. Сравняв счет, горняки приобрели уверенность, и, в конце концов, не без участия своего лидера, довели поединок до вожделенной победы.

Артем Громов (Заря)

После перехода в Зарю талантливый атакующий полузащитник в буквальном смысле преобразился. В матче с Черноморцем Артем дважды отменно проявил себя в подыгрыше партнерам, и хоть сам не сумел отличиться, стал одним из творцов разгрома «моряков». Был активен на протяжении всей встречи, и, самое главное, эффективен в атакующих действиях луганчан, сыгравших едва ли не лучший свой матч за последние несколько месяцев.

Иури (Заря)

Несомненно, лучший игрок тура. Два забитых гола плюс голевая передача — таковы сухие статистические цифры бразильского форварда в феерическом матче с одесситами. Сделав дубль уже в дебюте поединка, 22-летний нападающий продолжил искать счастье у ворот гостей, и в нескольких случаях был близок к заветному хет-трику. Правда, с пенальти Иури забить Смородину не сумел, причем голкипер Черноморца отразил и добивание в исполнении форварда. Впрочем, этот неприятный эпизод ничуть не снизил оценку игры бразильца.

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