Украина

Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев раскритиковал Григория Суркиса.

Накануне Динамо не приехало в Мариуполь из-за близости города к зоне АТО. Теперь судьбу этого матча будут решать высшие органы.

"Григорий Суркис не уважает донецкий край, Донбасс. Он не уважает город Мариуполь, футбольных болельщиков. В свое время он сделал многое для украинского футбола, но сегодня он его уничтожает как функционер", — сказал Журавлев.

"Я хочу сказать огромное спасибо футболистам Динамо. Со многими я вел переговоры, мы разговаривали с тренерским штабом. Ребята — настоящие патриоты, честь им и хвала. Они были готовы ехать и уговаривали руководство клуба. Но, к сожалению, функционеры Динамо их не услышали.

"Я не понимаю, почему Суркис не отправил сюда команду. Я бы отправил команду Григория Михайловича в "луган...ию", пусть там команда выступает. Либо пусть едет в Россию, и требует от, извините¸ "пуйла" гарантий безопасности, которые он требовал тут, в Мариуполе — самом безопасном городе Украины".

"Теперь я могу констатировать факт, что я был прав: Григорий Суркис — футбольный сепаратист. Более того, как руководитель ФФМ я имею полное право подготовить письмо с обращением отозвать Суркиса как представителя Украины в УЕФА. У меня есть моральное право, и я это буду делать. Потому что не может человек, который разъединяет футбольную общественность, быть представителем в УЕФА от Украины".

Ранее Игорь Суркис говорил, что Мариуполь проиграет все независимые суды.