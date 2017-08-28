Украина

Наставник Заря Юрий Вернидуб поделился своими эмоциями после матча с Черноморцем (5:0).

Накануне Заря разгромила Черноморец со счетом 5:0.

"Достаточно неплохая игра получилась. Наконец-то мы показали тот футбол, который хотели. Появилась скорость и агрессивность, хорошие выходы из обороны в атаку. Это большой плюс для нас. Кроме того, мы пополнились квалифицированными, хорошими футболистами в лице Саши Андриевского, Артёма Громова, Саши Караваева", — сказал Вернидуб после матча с Черноморцем.

"Думаю, мы на правильном пути. Плюс, наш нападающий Юри отличился дважды. Я за него тоже рад. Он потихоньку набирает кондиции. Но радоваться долго не будем. Дал два выходных, затем будем готовиться к игре с Шахтёром, а 14-го уже стартует Лига Европы. Нужно работать и возвращать те позиции, на которых мы были в прошедшие годы".

"В какой форме сейчас Караваев? Рано что-то говорить. Хорошо, что он принял правильное решение и перешёл к нам на полноценный контракт. Хорошо, что президенты Зари и Шахтёра договорились и теперь он наш полноценный игрок. А по его форме, повторюсь, сложно что-то сказать. Прошёл длительный период времени, когда Саша не выходил на поле".

"Он очень профессиональный и дисциплинированный футболист. В последнее время работал он с дублем Шахтёра, плюс, дополнительно с тренером по физподготовке дубля. Но вы сами понимаете, что такое семь месяцев не играть в футбол. Но зная Сашу, думаю, он восполнит былые кондиции. За него я не переживаю точно и верю, что он всё восстановит".

В следующем туре УПЛ Заря сразится с Шахтером в Харькове.