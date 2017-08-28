Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал матч 7-го тура УПЛ против Ворсклы (0:1).

Точный удар Павла Ребенка остался единственным в матче и принес команде Василия Сачко победу над александрийцами (1:0).

"Мы увидели два разных тайма в исполнении нашей команды. Первый тайм провальный в том, что действительно было трудно разбегаться, хотя утром мы делали короткое занятие, чтобы поднять тонус. А уже во втором тайме мы увидели совсем другой футбол", — цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

"С выходом Запорожана во втором тайме в наших действиях все изменилось. Андрей действительно лидер, который всегда готов взять игру на себя, несмотря на то, есть ли у него микротравмы или полностью он готов физически. Он всегда на поле проявляет свои лучшие качества. Этот фактор сыграл важную роль в том, что во втором тайме игра была совсем другой".

"Мы создали множество моментов у ворот соперника и такие моменты, безусловно, надо реализовывать. Мягко говоря, в этой игре мы не должны были проигрывать, потому что во втором тайме мы полностью переиграли Ворсклу".