Украина

Ворскла удержала победу над Александрией.

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал победу в матче 7-го тура УПЛ против Александрии (0:1).

"Для нас Александрия очень неудобный соперник и в последние годы они очень крепкий орешек, даже для наших грандов. Мы знали, что нам здесь будет не легко. Статистика подтверждает, что в последнее время мы здесь еще не выигрывали", — цитирует Сачко официальный сайт Александрии.

"Мы играли сегодня с командой, без 20 минут участником группового турнира Лиги Европы. Мы болели за эту команду, переживали за нее и искренне желали, чтобы она прошла БАТЭ, но это футбол".

"Что касается первого тайма, то мне понравилась игра нашей команды. Мы имели свои моменты, забили один мяч. Во втором тайме картина кардинально изменилась. Мы начали низко садиться, прижиматься к своим воротам и сами создавали сумбур у своих ворот. Мы боролись, старались, выдержали этот натиск, в конце концов мы выиграли и я поздравляю Ворсклу с победой".