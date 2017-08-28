Украина

Главного тренера луганской Зари Юрия Вернидуба признали лучшим тренером седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Лучшим тренером седьмого тура украинской Премьер-лиги признали главного тренера Зари Юрия Вернидуба, сообщил официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

В соответствующем туре Заря дома разгромила Черноморец со счетом 5:0, что стало крупнейшей победой луганчан за историю противостояний с "моряками".

За этот матч ВОФТ поставило Вернидубу оценку 4,6.

Лучшим игроком седьмого тура признали нападающего Зирки Максима Прядуна.