Украина

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, завершивший переход в Боруссию Дортмунд, попрощался с киевским Динамо.

Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию после 9,5 лет в составе Динамо Киев.

"Сейчас меня переполняют противоречивые чувства: радость, потому что я о таком переходе мечтал долгое время, и, наконец, он осуществился, и небольшое разочарование от того, что придется попрощаться со своими родными людьми. За то время, которое я провел в Динамо, могу их называть именно так", — заявил Ярмоленко.

"Хочу выразить слова благодарности, в первую очередь, президенту клуба Игорю Суркису, а также Григорию Суркису за то, что они сдержали свое слово, и выполнили все так, как обещали, и как мы договаривались. Игорь Михайлович говорил: "Придет твое время, и будешь играть в европейском топ-клубе". Все так и получилось. Еще раз убедился для себя, что людей постарше нужно слушать".

"Конечно, хочу поблагодарить каждого из тренеров, под чьим руководством я играл за те годы, которые провел в Динамо. У каждого из них я чему-то научился, с каждым из них были и победы, и поражения, но в любом случае, я хочу всем сказать спасибо. Никогда не забуду нашу совместную работу и то, что они для меня сделали".

"Также безгранично благодарен всем ребятам, с которыми мне доводилось играть в команде – все они без исключения стали для меня второй семьей, ведь с ними я проводил, наверное, больше времени, чем со своей настоящей семьей. Огромное им спасибо! Для меня было честью надевать капитанскую повязку и выводить их на матчи в качестве капитана".

"Отдельные теплые слова хочу сказать докторам, массажистам, всему медперсоналу, который всегда заботился о моем здоровье, и помогал восстанавливаться, словом, делал все, что мог, а также работникам базы, поварам, сотрудницам кухни, которые готовили для нас кушать, тем людям, которые отвечают за подготовку полей. Они обеспечивали условия для тренировок, игр и, соответственно, для моего карьерного роста. Со всеми ними у меня остались прекрасные отношения. Еще раз спасибо им за все, что они делали для меня, я этого никогда не забуду".

"Не могу не сказать о наших болельщиках, которых мне будет очень не хватать. Я играл для них, и очень ценю их поддержку, как в хорошие, так и в тяжелые времена. Буду по ним скучать и вспоминать с теплотой".

"Безусловно, Динамо навсегда останется в моем сердце. Буду стараться не пропускать ни одной игры и, конечно, переживать. Уверен, что у команды есть будущее и без меня. Динамо всегда располагало и располагает хорошими молодыми футболистами, и нынешний тренерский штаб сможет меня спокойно заменить".

Всего за Динамо Киев Ярмоленко провел 339 матчей, в которых забил 137 голов