Украинский полузащитник Евгений Коноплянка рад, что его партнер по сборной Андрей Ярмоленко теперь будет выступать с ним в одном чемпионате.
Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка
29 августа 2017, 06:42
Накануне бывший хавбек Динамо оформил трансфер в дортмундскую Боруссию стоимостью в 25 млн евро.
Несмотря на то, что главный враг Шальке в Бундеслиге усилился новым игроком, Евгений Коноплянка рад данному событию, ведь этот игрок – его товарищ по сборной Украины Андрей Ярмоленко.
Коноплянка не смог обойти вниманием столь громкий переход и поприветствовал Ярмоленко в социальных сетях:
"Добро пожаловать в Бундеслигу, Андрей. Мои поздравления", — написал Евгений в своем Twitter.
Знаменитое рурское дерби, в котором два украинца смогут сыграть между собой, состоится 26 ноября.