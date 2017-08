Накануне бывший хавбек Динамо оформил трансфер в дортмундскую Боруссию стоимостью в 25 млн евро.

Несмотря на то, что главный враг Шальке в Бундеслиге усилился новым игроком, Евгений Коноплянка рад данному событию, ведь этот игрок – его товарищ по сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Коноплянка не смог обойти вниманием столь громкий переход и поприветствовал Ярмоленко в социальных сетях:

"Добро пожаловать в Бундеслигу, Андрей. Мои поздравления", — написал Евгений в своем Twitter.

Andrey, welcome to the @bundesliga_de 🇩🇪👏 My congratulations 👍😉 pic.twitter.com/iFFjPmKNI1